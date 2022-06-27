Эксперты UBS прогнозируют ускорение инфляции в еврозоне в июне до рекордных 8,5%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,5% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в мае, прогнозируют эксперты UBS.

В сентябре темпы роста потребительских цен в регионе достигнут пикового уровня в 8,9%, полагают аналитики.

UBS повысил прогноз инфляции в еврозоне на 2022 год до 7,6% с ожидавшихся ранее 7,2%, на 2023 год - до 3,2% с 2,6%. Прогноз базовой инфляции, не учитывающей волатильные цены на продукты питания и энергоносители, повышен банком до 3,4% с 3,2% на текущий год и до 2,4% с 2,1% на следующий.

"Пересмотр прогнозов инфляции вызван ожиданиями подъема цен на энергоносители и продукты в ближайшей перспективе и более быстрого, чем прогнозировалось ранее, ускорения темпов роста зарплат в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре UBS, который цитирует Dow Jones.

Статистическое управление Евросоюза опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в еврозоне за июнь в пятницу, 1 июля, в 12:00 по московскому времени.