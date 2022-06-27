Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Эксперты UBS прогнозируют ускорение инфляции в еврозоне в июне до рекордных 8,5%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,5% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в мае, прогнозируют эксперты UBS.

В сентябре темпы роста потребительских цен в регионе достигнут пикового уровня в 8,9%, полагают аналитики.

ЭкономикаКудрин заявил о базовом прогнозе годовой инфляции в РФ на уровне 20,7%Читать подробнее

UBS повысил прогноз инфляции в еврозоне на 2022 год до 7,6% с ожидавшихся ранее 7,2%, на 2023 год - до 3,2% с 2,6%. Прогноз базовой инфляции, не учитывающей волатильные цены на продукты питания и энергоносители, повышен банком до 3,4% с 3,2% на текущий год и до 2,4% с 2,1% на следующий.

"Пересмотр прогнозов инфляции вызван ожиданиями подъема цен на энергоносители и продукты в ближайшей перспективе и более быстрого, чем прогнозировалось ранее, ускорения темпов роста зарплат в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре UBS, который цитирует Dow Jones.

Статистическое управление Евросоюза опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в еврозоне за июнь в пятницу, 1 июля, в 12:00 по московскому времени.

Европа UBS инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

На развитие авиатранспорта до 2030 года направят более 770 млрд рублей

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн

Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });