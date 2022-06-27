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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Квота РФ на беспошлинный ввоз риса из Вьетнама в 2023 г. может снизиться на 27%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Квота России на беспошлинный ввоз риса из Вьетнама в 2023 году по сравнению с этим годом может сократиться на 27%, следует из проекта решения ЕЭК.

Согласно документу, размер квоты определен в 5 716 тонн. В этом году она составляет 7 786 тонн.

В то же время квота на ввоз вьетнамского риса в Белоруссию может увеличиться в 2,2 раза, до 4 034 тонны с 1 814 тонн в этом году.

Квота Армении предусмотрена в 250 тонн против 400 тонн в текущем году.

Казахстан и Киргизия рис из Вьетнама в рамках квоты не ввозят.

Общий размер квоты составляет 10 тыс. тонн. Это только длиннозерный рис, который в РФ практически не производится.

Установление квоты на беспошлинный ввоз риса в страны ЕАЭС предусмотрено соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года.

ЕЭК Вьетнам РФ
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