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McDonald's в сентябре сменит главного финансового директора

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. сменит главного финансового директора, а также глобального директора по снабжению.

Кевин Озан покинет пост CFO, который он занимал с марта 2015 года, и займет должность старшего исполнительного вице-президента по стратегическим инициативам, говорится в пресс-релиз компании. Новым финдиректоромстанет нынешний президент международного бизнеса McDonald's Ян Борден.

Изменения вступают в силу с 1 сентября текущего года.

Директором по снабжению McDonald's с этого времени займет Марион Гросс вместо уходящей в отставку Франчески Дебиасе.

Акции McDonald's теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,5%.

США McDonald's Ян Борден Кевин Озан Марион Гросс Франческа Дебиасе
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