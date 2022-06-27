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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Спрос на акции оператора бизнес-центров Tecom в 21 раз превысил объем IPO в Дубае

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Государственный оператор бизнес-центров из ОАЭ Tecom Group привлекла $454 млн в ходе первичного размещения акций на бирже в Дубае, сообщает Bloomberg. Спрос на акции компании со стороны инвесторов в 21 раз превысил объем размещения и составил $9,63 млрд.

Власти ОАЭ продали 625 млн акций компании по цене 2,67 дирхама за бумагу, то есть по верхней границе ценового диапазона. Совокупная стоимость всей компании была оценена в 13,4 млрд дирхамов ($3,65 млрд).

Столь высокий спрос - не редкость для размещений на Дубайской бирже в 2022 году. При IPO государственной коммунальной компании Dubai Electricity & Water Authority спрос превысил предложение в 37 раз, а производителя пластика Borouge - в 42 раз.

Tecom владеет 10 крупными бизнес-центрами в Дубае, в которых расположены офисы свыше 7,5 тысячи компаний, включая Microsoft и Google.

Tecom ОАЭ Дубай Microsoft Google Dubai Electricity & Water Authority Borouge
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