Цены на Аи-92 и ДТ символически снизились на столичных АЗС впервые с 16 мая

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Средние цены на 92-й бензин и дизтопливо на заправках Москвы снизились впервые с 16 мая, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя стоимость ДТ на неделе с 20 по 26 июня уменьшилась на 3 коп., до 54,07 руб./л, Аи-92 - на 1 коп., до 47,79 руб./л. Снижение обусловлено изменением цены на заправках под брендом "ЕКА". В частности, сеть снизила стоимость литра дизтоплива на 21 коп., до 54,86 руб./л, Аи-92 - на 8 коп., до 47,97 руб./л.

Средняя стоимость Аи-95 по итогам недели осталась неизменной - 53,02 руб./л. При этом ТК "ЕКА" снизила цену и по данному виду топлива, но всего на 1 коп., до 53,21 руб./л.

Как сообщалось, цены на бензин на столичных заправках остаются стабильными с середины апреля, на дизтопливо - с конца марта.