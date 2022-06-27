Программа развития авиаотрасли до 2030 года – рост после провала. Обобщение

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. На ее реализацию будет направлено более 770 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут на субсидирование внутренних рейсов и поддержку авиастроения. Декларируется, что это обеспечит, хоть и скромный, но все же прирост годового пассажиропотока (после снижения на не очень скромные 10% относительно 2021 года) и позволит увеличить долю отечественных самолетов в парках российских перевозчиков с нынешних 33% до 81%.

Основными рисками выполнения программы ее авторы видят в выбытии имеющегося парка воздушных судов из-за сложностей с их техобслуживанием (на фоне антироссийских санкций) и неисполнением графика поставок отечественной техники.

Прогноз пассажиропотока

В программе представлен только базовый сценарий перевозок пассажиров авиатранспортом на ближайшие девять лет. В 2022 году, как уже неоднократно заявлялось чиновниками Минтранса, пассажиропоток ожидается на уровне 100 млн человек (90 млн – на внутренних линиях, 10 млн – на международных), что предполагает снижение к 2021 году на 10%. Далее авторы программы-2030 прогнозируют ежегодный прирост показателя.

Базовый сценарий пассажиропотока

Показатель (млн человек) 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Объем перевозок на внутренних воздушных линиях* 90 91,1 92 92,9 94,7 96,5 98,4 101,4 104,5 Объем перевозок на международных воздушных линиях* 10 10,1 10,2 10,3 10,5 10,7 10,9 11,3 11,6 Всего** 100 101,2 102,2 103,2 105,2 107,2 109,3 112,7 116,1

*Данные из программы-2030

**Расчеты "Интерфакса"

В допандемийном 2019 году российские авиакомпании перевезли 128 млн человек, в том числе 73 млн - внутри РФ, 55 млн - за ее пределы. Это на 9% больше, чем, как ожидается, будет перевезено в 2030 году.

Для поддержки внутренних авиаперевозок планируется продолжать действующие ежегодные программы субсидирования (рейсы на Дальний Восток, между регионами, минуя Москву и пр.), в 2022 году - дополнительно выделить анонсированные ранее 100 млрд руб. на частичное покрытие расходов авиакомпаний. Всего за девять лет на эти цели планируется направить 370,3 млрд руб. бюджетных средств.

Импортозамещение самолетов

Парк самолетов российских авиакомпаний для коммерческих перевозок в апреле 2022 года насчитывал 1287 единиц, их них пассажирских - 1101, грузовых - 84 (остальные - бизнес-джеты (42 ед.) и самолеты госслужб (60 ед.)), сказано в программе. Доля самолетов иностранного производства была на уровне 67%, при этом на них приходилось около 95% всего пассажирооборота.

В условиях санкций, запретивших поставки новых и обслуживание используемых иностранных самолетов, перед российским авиапромом поставлена задача нарастить долю отечественных лайнеров с нынешних 33% до 81%.

"С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2022-2030 гг. предусматриваются поставки 1036 самолетов для нужд гражданской авиации, из них 142 единицы SSJ-NEW, 270 единиц МС-21-310, 70 единиц Ил-114-300, 70 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 140 единиц ТВРС-44 "Ладога", 178 единиц Л-410 и 154 единицы "Байкал" (ЛМС-901)", - сказано в документе.

Прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам

Тип самолета Вместимость, человек 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Всего единиц SSJ-NEW 98-103 - 2 20 20 20 20 20 20 20 142 МС-21-310 181 - 211 - - 6 12 22 36 50 72 72 270 Ил-114-300 64 - 68 - - 2 8 12 12 12 12 12 70 Ту-214 150 - 215 - 3 7 10 10 10 10 10 10 70 Ил-96-300 237 - 300 - - - 2 2 2 2 2 2 12 ТВРС-44 "Ладога" 44 - - - 15 25 25 25 25 25 140 Л-410 15-19 18 20 20 20 20 20 20 20 20 178 "Байкал" (ЛМС-901) 9 - - 14 15 25 25 25 25 25 154 Итого 15 25 69 102 136 150 164 186 186 1036

Объем поставок гражданских вертолетов до 2030 года, как ожидается, составит 764 единицы, в основном это машины типа "Ансат" (201 ед.) и Ми-8 в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми8АМТ (276 ед.) "как на наиболее востребованные".

На "авиастроительную" часть программы РФ планирует выделить за девять лет более 400 млрд руб.

Ожидаемые риски

Одним из системных рисков, влияющих на ключевые показатели программы-2030, ее авторы называют выбытие имеющегося парка иностранных лайнеров из-за сложностей с их техобслуживанием и организацией поставок запчастей.

"Для решения сложившейся в условиях санкционного давления проблематики технического обслуживания первоначально определены 11 ключевых организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов и подтвердивших свое соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Как предполагается, синергетическое взаимодействие данных организаций обеспечит имеющийся парк иностранных воздушных судов всеми формами технического обслуживания – от оперативного до более сложных форм (С-Check, D-Check) и ремонта", - сказано в документе.

Параллельно авторы программы опасаются неисполнения заявленного предприятиями авиапрома графика поставок отечественной техники. Среди других рисков отмечен дефицит кадров для производства, эксплуатации и обслуживания новых или вновь производимых типов самолетов, ухудшение экономической конъюнктуры, геополитической обстановки "и другие внешние факторы".