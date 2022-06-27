Курсы доллара и евро завершили торги на "Мосбирже" разнонаправленно

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На торгах понедельника на "Мосбирже" доллар США слегка подешевел, евро, напротив, подорожал после завершения основных налоговых выплат июня.

К 19:00 доллар подешевел на 1,5 копейки, до 53,39 рубля. Евро подорожал на 22,5 копейки, до 56,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 9,3 копейки - до 54,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл первые торги новой недели небольшими разнонаправленными движениями к доллару и евро на фоне завершения основных налоговых выплат июня. В понедельник компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, во вторник - налог на прибыль.

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в России дефолта по валютным долговым обязательствам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, утверждения о дефолте "в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен". Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, - "это уже не наши проблемы", добавил он. "То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - сказал Песков.

27 июня истек 30-дневный льготный период, в течение которого Россия должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". По данным Bloomberg, иностранные инвесторы эти платежи так и не получили, а это означает, что Россия оказалась в состоянии дефолта.

Инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных российских евробондов из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, заявил российский Минфин.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям РФ инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - говорится в сообщении ведомства.

Страны G7 настроены добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота, сообщается в их заявлении. Они также договорились изучить способы направления Украине доходов от пошлин, введенных на российские товары.

Кроме того, как говорится в заявлении, в G7 согласуют и расширят санкции в отношении доступа России "к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям" этих стран, в частности, к таким, которые "поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор".

Саммит лидеров G7 проходит в Баварии 26-28 июня.

В Москве считают нелегитимными планы некоторых западных стран запретить ввоз золота из России, рынок драгметаллов можно будет переориентировать, заявил Песков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает укрепляться к основным валютам, курс пары "доллар-рубль" достиг 53 рубля/$1 на прошедшей неделе, что стало очередным рекордом последних нескольких лет. "Высокие цены на энергоносители позволяют сделать прогноз о том, что в ближайшей перспективе продажи валюты экспортерами будут продолжать оказывать давление на курс. Сейчас по-прежнему нет очевидных механизмов, чтобы ослабить рубль в моменте, и остается только ждать постепенного увеличения спроса со стороны импортеров. Процесс восстановления импорта, очевидно, будет набирать обороты, высокий курс рубля делает закупки иностранных товаров крайне выгодными даже с учетом сильно подорожавшей логистики", - говорит Алексеев.

"В начале торгов рубль резко подешевел, однако валютные пары быстро сдали позиции, выйдя в умеренный минус. Затем рубль перешел к консолидации около дневных вершин. Негативом могли выступить сообщения иностранных СМИ о формальном дефолте России по внешним обязательствам, что в последний раз происходило в 1918 году. (. . .) Кроме того, в ходе саммита G7 были озвучены новые антироссийские санкции, в том числе запрет на импорт золота из России, добытого после введения этой меры. (. . .) Несмотря на это, рубль сохраняет позитивный настрой. Поддержку ему продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта. В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке, несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту и со стороны населения, а также инвесторов. Пока не видно, что бы могло лишить этот фактор чуть ли не единоличного воздействия на рубль. Поэтому вряд ли его динамика изменится на негативную, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Дополнительным драйвером укрепления российской валюты выступает налоговый период экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Поэтому завтра мы можем увидеть очередную попытку покупателей инвалюты перехватить инициативу", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на опасениях введения санкций против России. К 19:15 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,75%, до $115,1 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,77%, до $109,53 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 3,2%.

Как сообщает Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Россия, в свою очередь, может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на введение ценового потолка, что усугубит дефицит на мировых рынках нефти и продуктов нефтепереработки, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Также на этой неделе участники рынка будут следить за встречей представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Сообщения СМИ о скором возобновлении переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки сдерживают темпы подъема нефтяных котировок, поскольку снятие санкций с Ирана может привести к разблокировке иранской нефти на рынке.

США и Иран возобновят непрямые переговоры по ядерной сделке при посредничестве европейских стран в ближайшие дни в одной из стран Персидского залива, сообщил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В понедельник стало известно, что стороны приступят к работе в Катаре.

Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов. "Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но, тем не менее, сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз", - сказал дипломат телеканалу "Россия 24".

Он отметил важность того факта, что правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых, "не перекладывая премию роста цен на энергоресурсы на конечных потребителей".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 28 июня на 4,07 копейки, до 53,3641 рубля за $1, и увеличил курс евро на 8,95 копейки, до 56,0535 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,76 копейки по отношению к пятнице и составил 53,3118 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,34 копейки и составил 53,3393 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 037,071 млн, из которых $1 319,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 717,389 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,06 копейки, до 56,127 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 6,34 копейки, до 56,0387 рубля. Объем торгов евро составил 1 533,593 млн евро, из которых 526,793 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 006,8 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов подросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 9,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 9,68% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 9,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 12 б.п. - до 9,77% годовых.