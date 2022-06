Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях рецессии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в понедельник после активного роста на минувшей неделе.

По итогам сессии в прошлую пятницу индекс S&P 500 показал максимальный подъем с мая 2020 года и завершил в плюсе первую неделю из четырех. Поддержку рынку оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, охладившие ожидания по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

В частности, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные. Предварительные данные указывали на снижение индекса до 50,2 пункта, и эксперты не ожидали его изменения.

"Любые хорошие макроэкономические новости сейчас интерпретируются как плохие новости для рынка, - отметил Флориан Йелпо из Lombard Odier Investment Managers. - Если мы продолжим наблюдать сильный рост и сильную инфляцию, тогда ФРС и ЕЦБ продолжат повышать ставки, и мы окажемся в рецессии".

В краткосрочной перспективе акции получат дополнительную поддержку за счет ребалансировки инвесторами своих портфелей в преддверии четверга, когда заканчивается второй квартал, отметил аналитик.

При этом экономисты банка Citigroup Inc. понизили прогноз для значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года на 500 пунктов, до 4200 пунктов, из-за упрямо высокой инфляции и агрессивной политики Федрезерва.

"Ястребиный настрой Федрезерва и влияние растущих реальных ставок на оценку стоимости стали определяющими признаками падения рынка в первом полугодии", - написали аналитики Citi.

Экономисты банка полагают, что вероятность глобальной рецессии составляет в настоящий момент порядка 50%, причем начаться она может в середине 2023 года.

Акции криптовалютной биржи Coinbase Global упали почти на 11% по итогам торгов после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтрального" уровня.

Цена бумаг торговой онлайн-площадки Etsy Inc. понизилась на 3,6% после ухудшения рекомендации от аналитиков Needham до "держать" с "покупать".

Рыночная стоимость Spirit Airlines опустилась на 8% после того, как Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам авиакомпании поддержать сделку с Frontier Group Holdings Inc.

Котировки сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. снизились на 0,4% на новости о смене главного финансового директора. Кевин Озан покинет пост CFO, который он занимал с марта 2015 года, и займет должность старшего исполнительного вице-президента по стратегическим инициативам, говорится в пресс-релизе компании. Новым CFO станет нынешний президент международного бизнеса McDonald's Ян Борден.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,2% - до 31438,26 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали акции Salesforce Inc. (-2,5%), Nike Inc. (-2,1%) и Boeing Co. (-2%). Рост возглавили акции UnitedHealth Group Inc. (+2%) и Chevron Corp. (+1,9%).

Standard & Poor's 500 понизился на 0,3% - до 3900,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 11524,55 пункта.