Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 42,2 млн куб. м

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и готовится к обращению в арбитраж.

Европейский рынок

После жаркого понедельника в последующие дни недели в Европе ожидается несколько дней более прохладной облачной погоды и дождей, что сократит расход энергии на кондиционирование.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в понедельник обеспечила 10,6% энергобаланса по ЕС, при среднем показателе за прошлую неделю в 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Перемена погоды, однако не обещает значительного усиления силы ветра, а значит и выработки европейским ВИЭ.

Спотовые цены на газ в Европе на фоне частичной блокировки Канадой работы "Северного потока" выросли до $1406 за тысячу кубометров. На скачок цен в Европе отреагировали и цены в Азии - августовский фьючерс на спотовый индекс JKM Platts (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1324.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют около 57,12%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние сутки составил 0,44 процентных пунктов (в выходные темп закачки можно увеличить, так как снижается промышленный спрос). Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,5 процентных пункта. В июне темпы закачки газа соответствуют среднему уровню за последние пять лет.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работают в среднем с производительностью 63% от своей мощности (26 июня было 57%) при 65% в среднем за май. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам. Однако скоро ситуация может измениться, так как Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения для профилактики коронавируса, что может сказаться на емкости рынка в АТР.