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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Турецкая Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов - АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

Сумма сделки, как ожидается, не превысит 220 млн евро. Итоговые параметры будут зависеть от ряда факторов, выплаты планируется растянуть на десять лет, говорится в сообщении Arcelik.

По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Помимо России, приобретаемые компании работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Вирлпул Рус" по РСБУ составила в 2021 году 40,8 млрд руб., чистая прибыль - 1,9 млрд руб., у "Индезит Интернэшнл" эти показатели составили 29,1 млрд руб. и 220 млн руб. соответственно.

Whirlpool Россия Arcelik
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