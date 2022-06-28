АКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товары

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в РФ) просит ФНС и Минфин рассмотреть снижение ставки НДС на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (по перечню из постановления правительства от 15 июля 2010 года №530), а также на бананы.

Соответствующее письмо главе ФНС Дмитрию Егорову направил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Компании розничной торговли постоянно ведут работу по сдерживанию цен на продукты питания, в особенности на социально значимые товары, говорится в письме. Например, в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 торговые сети за счет собственных средств сдерживали рост цен на продовольствие. В начале 2022 года отдельные федеральные и региональные торговые сети в добровольном порядке установили на ряд социально значимых продовольственных товаров предельную наценку в 5% от закупочной цены, что зачастую не покрывает даже операционные расходы.

"Однако для решения проблемы требуются дополнительные меры поддержки. В качестве одной из мер предлагается снизить НДС на продовольственные товары первой необходимости, что может привести к снижению конечных цен для потребителей в размере до 10% (до 20% на чай черный байховый), а также на отдельные товары категории "фрукты, овощи" (например, бананы, что может привести к снижению конечных цен бананов для потребителей в размере до 20% ввиду высокого уровня конкуренции на продовольственном рынке)", - отмечается в письме.

Кроме того, АКОРТ просит продлить на 12 месяцев срок уплаты страховых взносов за июль-сентябрь 2022 года для организаций розничной торговли; также на 12 месяцев продлить срок уплаты налогов (налога на прибыль, на добавленную стоимость, НДФЛ, налога на имущество организаций, транспортного налога) за апрель-сентябрь 2022 года для организаций, осуществляющих оборот социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Среди других предложений ассоциации – обеспечить использование универсальных форматов электронных документов (передаточных и транспортных) для оформления и сопровождения перемещения и передачи товаров. Это позволит в перспективе создать единый интерфейс взаимодействия государственных информационных систем, в том числе при интеграции ЕГАИС и ГИС МТ, а также на стороне участников рынка максимально унифицировать работу со всеми типами продукции.

"Торговые предприятия работают, как правило, с широким ассортиментом товаров, относящихся к разным группам, ввиду чего приходится взаимодействовать сразу с несколькими информационными системами. Для этого необходимо вести параллельно несколько бизнес-процессов, обеспечивающих выполнение требований каждой отдельной системы. Это приводит к кратным затратам, создает барьеры для движения товаров и значительно усложняет взаимодействие между участниками рынка среди как крупного, так и, тем более, малого бизнеса, что не соответствует главной цели цифровизации", - говорится в письме.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, в том числе X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "М.Видео-Эльдорадо", "Детский мир" и др.