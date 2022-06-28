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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Задержан на сутки рейс I Fly из Шарм-эль-Шейха в Москву

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании I Fly F7 4710, который должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха 27 июня днем, задержан более чем на сутки из-за технической неисправности самолета, сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания ждет запчасть для замены. Пока самолет не починят, пассажиры будут размещены в отеле рядом с аэропортом за счет I Fly.

По информации туроператора FUN&SUN, часть пассажиров этого рейса должна была вылететь из Египта в Россию еще на прошлой неделе на самолете Egypt Air, однако из-за корректировки полетной программы египетского перевозчика их пересадили на рейс I Fly.

I Fly Египет Шарм-эль-Шейх Москва Egypt Air FUN&SUN
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