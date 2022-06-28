Евро опустился ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар США ощутимо падают на Московской бирже во вторник вечером: евро опустился ниже 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года, доллар торгуется по направлению к 52 руб./$1.

Курс евро составил 54,975 руб./EUR1 в 17:22 по московскому времени, что на 1,3225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом стоил 52,1625 руб./$1, опустившись на 1,3225 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,27 рубля - до 53,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах во вторник, обновляя семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились лишь изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом. Об этом было сказано в совместном коммюнике стран G7.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 по Москве подорожали на 1,19% - до $116,46 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,89% - до $110,54 за баррель.