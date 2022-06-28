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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ощутимо падают на "Московской бирже" во вторник вечером: доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года, евро торгуется ниже 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года.

Курс доллара США составил 51,95 руб./$1 в 18:01 по Москве, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,76 руб./EUR1, подешевев на 1,5375 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,48 рубля – до 53,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах во вторник, обновляя семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились лишь изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом. Об этом было сказано в совместном коммюнике стран G7.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Москве подорожали на 1,61% – до $116,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,99% – до $110,66 за баррель.

Московская биржа
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