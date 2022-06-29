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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

ЕАЭС не будет автоматически продлевать с 1 октября нулевые пошлины на импорт товаров

Максим Решетников сообщил, что возможны точечные решения

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Временное обнуление ставок таможенных пошлин на ввоз ряда товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), принимавшееся "пакетами" в течение марта-апреля этого года и действующее до 30 сентября, массово продлеваться не будет, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Понятно, что мы это (обнуление пошлин - ИФ) делали в условиях другого курса, и, действительно, сейчас предприятия обращаются с вопросом - а что будет дальше. Предприятиям всем говорим о том, что никакого автоматического продления не будет обнуленных пошлин. То есть 30 сентября эта система закончится", - сказал он, выступая на съезде РСПП в среду.

При этом возможно точечное продление, добавил министр. "Там, где мы увидим, что нам системно по каким-то видам продукции нужно сделать обнуление пошлин, мы по новой проведем переговорный трек с бизнесом, с отраслевыми министерствами, а потом уже с системными предложениями выйдем на комиссию", - сказал Решетников.

Он напомнил, что в рамках ЕАЭС были временно обнулены импортные пошлины примерно по 1,3 тыс. видов товаров. Экономия бизнеса от этой меры оценивается министерством в 23 млрд руб.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в течение марта-апреля утвердила три пакета решений по временному обнулению пошлин на импорт ряда товаров. Процесс продления завершён, четвертый пакет не планируется, говорил "Интерфаксу" министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в рамках ПМЭФ.

Он также отмечал, что решение о продлении льготного ввоза, срок действия которого сейчас установлен до 30 сентября, будет приниматься отдельно по товарным позициям.

ЕЭК уже отменила временное обнуление ввозной пошлины в отношении телевизоров и стиральных машин, вернуть импортные пошлины на сырье для пластмассовых изделий просили переработчики пластмасс.

Как сообщалось, 17 марта совет ЕЭК одобрил предоставление тарифной льготы в виде освобождения по 30 сентября 2022 года от ввозных таможенных пошлин продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве. Кроме того, предоставлены льготы в отношении товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях.

Позднее совет ЕЭК расширил перечень продукции, которая временно ввозится на территорию ЕАЭС с нулевой таможенной пошлиной, за счет ряда продуктов питания и компонентов для их производства, упаковочных материалов, химической продукции, комплектующих для производства и ремонта транспортных средств.

Последний, третий, пакет мер по временному обнулению импортных пошлин был утвержден в апреле, когда совет ЕЭК одобрил нулевые ставки для ввоза около 300 товаров (отдельные виды органических химических соединений и продуктов неорганической химии, комплектующие для машин, оборудования и механизмов, отдельные виды бобовых культур, бумаги и картона).

ЕАЭС Максим Решетников
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