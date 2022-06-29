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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Рынок акций РФ в среду снизился на фоне новых антироссийских санкций Запада

Рынок акций РФ в среду снизился на фоне новых антироссийских санкций Запада
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, индекс МосБиржи опустился ниже 2380 пунктов, лидерами отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-7,3%) и девелоперов после недавнего ралли. Индекс РТС растерял утренний прирост из-за отскока доллара вверх на фоне ряда заявлений чиновников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2378,55 пункта (-1,3%), индекс РТС упал до 1413,01 пункта (-3,6%, утром индекс поднимался выше 1495 пунктов); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 7,3%.

Доллар вырос до 53,03 рубля (+1,23 рубля), утром курс падал до 50,01 руб./$1 - минимума с мая 2015 года.

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