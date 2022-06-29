Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Х5 возобновит выплату дивидендов после отмены санкций и регуляторных ограничений

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group может вернуться к выплате дивидендов после решения технических проблем и снятия регуляторных ограничений, сказала начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева в ходе онлайн-трансляции "Финам Митап".

"У нас сейчас выплата дивидендов ограничена - мы зарегистрированы в Нидерландах, и соответственно на пути выплаты дивидендов существует ряд технических проблем. Как только санкционные, регуляторные ограничения будут сняты, мы вернемся к выплатам, - сообщила она. - Но в данный момент, по итогам 2021 года, наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды, и пока нет такой возможности выплаты, но как только она появится, мы вернемся".

В марте наблюдательный совет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".

Комментируя отказ от выплат, компания отмечала необходимость обеспечивать работу более чем 19 тысяч магазинов, необходимость поддержки покупателей на фоне инфляции и поддержки поставщиков.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). 11,43% акций принадлежит Axon Trust, 0,1% у директоров Х5, 0,01% приходится на казначейские акции. Free float составляет 40,6%.

Выручка Х5 по итогам 2021 года выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 23,8%, до 48,513 млрд рублей (по стандарту IAS 17). Показатель чистый долг/EBITDA на конец года составил 1,67х.

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), за 2019 год - 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагает выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - в сумме 20 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR).

Х5 Мария Язева Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

"Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

ЦБ РФ готов пойти на легализацию майнинга криптовалют при определенных условиях

ЦБ РФ готов пойти на легализацию майнинга криптовалют при определенных условиях

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

Суд в Гааге одобрил арест брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе

В ЦБ заявили, что мораторий на банкротство не следует продлевать ни при каких условиях

В ЦБ заявили, что мораторий на банкротство не следует продлевать ни при каких условиях

Белоруссия выплатила купон по еврооблигациям Belarus-27 в нацвалюте

Военная операция на Украине

В Херсоне открывается первое отделение Промсвязьбанка

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });