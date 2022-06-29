Х5 возобновит выплату дивидендов после отмены санкций и регуляторных ограничений

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group может вернуться к выплате дивидендов после решения технических проблем и снятия регуляторных ограничений, сказала начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева в ходе онлайн-трансляции "Финам Митап".

"У нас сейчас выплата дивидендов ограничена - мы зарегистрированы в Нидерландах, и соответственно на пути выплаты дивидендов существует ряд технических проблем. Как только санкционные, регуляторные ограничения будут сняты, мы вернемся к выплатам, - сообщила она. - Но в данный момент, по итогам 2021 года, наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды, и пока нет такой возможности выплаты, но как только она появится, мы вернемся".

В марте наблюдательный совет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".

Комментируя отказ от выплат, компания отмечала необходимость обеспечивать работу более чем 19 тысяч магазинов, необходимость поддержки покупателей на фоне инфляции и поддержки поставщиков.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). 11,43% акций принадлежит Axon Trust, 0,1% у директоров Х5, 0,01% приходится на казначейские акции. Free float составляет 40,6%.

Выручка Х5 по итогам 2021 года выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 23,8%, до 48,513 млрд рублей (по стандарту IAS 17). Показатель чистый долг/EBITDA на конец года составил 1,67х.

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), за 2019 год - 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагает выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - в сумме 20 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR).