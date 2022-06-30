ЦБ РФ представит обновленную купюру номиналом 100 рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ представит модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора.

В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия Трачука.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Предполагалось, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города - Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Новые модернизированные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями, отмечал ранее ЦБ.