Сын экс-главы ВЭБа Павел Дмитриев ушел с поста главы СП "Почты России" и ВТБ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор логистического СП "Почты России" и ВТБ - АО "Национальные логистические технологии" - Павел Дмитриев покинул компанию, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым гендиректором компании стал директор по редевелопменту "Почты России" Илья Кривогов. По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли с 27 июня.

В пресс-службе "Почты России" подтвердили смену руководства СП и назвали его "плановой ротацией кадров".

Как уточнили в "Почте", в задачу Кривогова будет входить подготовка к запуску новых логистических центров, их интеграция в цепочки поставок, перестройка маршрутов с учетом их мощностей.

Кривогов с 2020 года занимал позицию директора по редевелопменту "Почты России". До этого он работал на руководящих должностях в Аналитическом центре при правительстве, "Фонде развития моногородов", "Федеральном центре проектного финансирования".

Павел Дмитриев возглавил АО "Национальные логистические технологии" в апреле 2020 года. Он - сын Владимира Дмитриева, председателя ВЭБ в период с 2004 по 2016 гг.

Павел вместе с братом Степаном с 2019 года являются совладельцами ООО "БББургерс", которому принадлежат рестораны BB & Burgers. Также братьям принадлежит по 10% ООО "Дача" (основной вид деятельности - ресторанный). Они также владеют ООО "Брэйн Эй-Си-Эм", которое занимается инвестициями в стартапы. Также Павел вместе с братом Степаном и Олегом Грефом (сын Германа Грефа) владеют ООО "Чистая логистика", которое ранее владело 33,33% мусорного оператора "МКМ-Логистика", однако в 2019 году компания была продана их прямому конкуренту "Эколайн".

"Почта России" и ВТБ объявили о создании логистического СП в сентябре 2018 года.

Стороны договорились вложить в СП по 10,2 млрд рублей каждый в течение трех лет. Проект нацелен на создание 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли.