Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Сын экс-главы ВЭБа Павел Дмитриев ушел с поста главы СП "Почты России" и ВТБ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор логистического СП "Почты России" и ВТБ - АО "Национальные логистические технологии" - Павел Дмитриев покинул компанию, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым гендиректором компании стал директор по редевелопменту "Почты России" Илья Кривогов. По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли с 27 июня.

В пресс-службе "Почты России" подтвердили смену руководства СП и назвали его "плановой ротацией кадров".

Как уточнили в "Почте", в задачу Кривогова будет входить подготовка к запуску новых логистических центров, их интеграция в цепочки поставок, перестройка маршрутов с учетом их мощностей.

Кривогов с 2020 года занимал позицию директора по редевелопменту "Почты России". До этого он работал на руководящих должностях в Аналитическом центре при правительстве, "Фонде развития моногородов", "Федеральном центре проектного финансирования".

Павел Дмитриев возглавил АО "Национальные логистические технологии" в апреле 2020 года. Он - сын Владимира Дмитриева, председателя ВЭБ в период с 2004 по 2016 гг.

Павел вместе с братом Степаном с 2019 года являются совладельцами ООО "БББургерс", которому принадлежат рестораны BB & Burgers. Также братьям принадлежит по 10% ООО "Дача" (основной вид деятельности - ресторанный). Они также владеют ООО "Брэйн Эй-Си-Эм", которое занимается инвестициями в стартапы. Также Павел вместе с братом Степаном и Олегом Грефом (сын Германа Грефа) владеют ООО "Чистая логистика", которое ранее владело 33,33% мусорного оператора "МКМ-Логистика", однако в 2019 году компания была продана их прямому конкуренту "Эколайн".

"Почта России" и ВТБ объявили о создании логистического СП в сентябре 2018 года.

Стороны договорились вложить в СП по 10,2 млрд рублей каждый в течение трех лет. Проект нацелен на создание 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли.

Павел Дмитриев Владимир Дмитриев ВЭБ Почта России ВТБ Илья Кривогов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их обвала более чем на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });