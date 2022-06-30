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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций РФ в I квартале до $68,4 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2022 года составил $68,4 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций в первом квартале текущего года в $58,2 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом квартале 2022 года, согласно обновленной оценке, пересмотрено в сторону повышения - до $77,7 млрд вместо $66,3 млрд по предварительной оценке. Это в 3 раза больше по сравнению с $25,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля 2022 года понижена до $451,4 млрд, ранее он оценивался в $453,5 млрд.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на $28,6 млрд, или на 6,0%, с $478,0 млрд на 1 января 2022 года.

ЦБ РФ
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