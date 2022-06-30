Союзмолоко заявило, что РФ через 5 лет достигнет самообеспеченности по молоку

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ через пять лет может достичь самообеспеченности по молоку, но при условии сохранения уровня господдержки. Так считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Важнейшая задача – чтобы уровень поддержки сохранился в таком же виде и объемы не были снижены. Это позволит в течение пяти лет выполнить задачи по уровню самообеспечения", - заявил он журналистам, комментируя нацдоклад о результатах реализации в 2021 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, который был рассмотрен в четверг на заседании правительства.

По его словам, принятые в последние годы меры, в том числе работа по снижению административных барьеров в секторе, позволили привлечь в отрасль новых инвесторов и обеспечить стабильные темпы роста производства товарного молока на уровне 3-4% в год.

"Несмотря на то, что в 2021 году наблюдался серьезный рост себестоимости как в сырье, так и в переработке, в целом в секторе сохранился положительный тренд. Прирост производства молока составил 1,1% и достиг отметки в 23,8 млн тонн, в перерабатывающем секторе рост фиксируется по всем основным категориям", - сказал он.

Белов сообщил, что объем господдержки отрасли в последние годы остается стабильным – порядка 47 млрд рублей. Сопоставимые суммы выделяются и из региональных бюджетов.

Согласно доктрине продовольственной безопасности, индикатор самообеспеченности молоком собственного производства должен быть не ниже 90%.