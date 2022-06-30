Акционеры "Высочайшего" утвердили новый состав СД и решение не выплачивать дивиденды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) на годовом собрании в четверг утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год и за I квартал текущего года, сообщила компания.

В 2021 году "Высочайший" трижды выплачивал промежуточные дивиденды, в общей сложности около 73,86 рубля на акцию, или почти 4,1 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2020 года "Высочайший" выплатил, включая промежуточные и финальные дивиденды, 130,37 рубля на акцию на 7,2 млрд рублей.

Совет директоров "Высочайшего" сократился до пяти человек: это основные акционеры золотодобытчика Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка) и Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс"), а также независимые директора Николай Гаврилов и Сергей Попов.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Крупнейшими акционерами являются Докучаев, Опалева и Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock (SPB: BLK), 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.