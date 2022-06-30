Испанский производитель сантехники Roca передаст заводы в РФ местному менеджменту

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Испанская Roca Group, производитель фаянсовой сантехники, передаст свои 7 предприятий в России под управление местного менеджмента, сообщила пресс-служба компании.

"Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке. Окончательное заключение настоящего соглашения подлежит утверждению местными властями и административным процедурам, необходимым для заключения сделки", - говорится в официальном сообщении компании.

Roca Group – один из крупнейших мировых производителей санфаянса, а также мебели для ванных комнат. Головной офис компании расположен в Барселоне. Компания владеет 77 фабриками в разных странах, в том числе 7 предприятиями в РФ.

В частности, первый российский завод группы в городе Тосно Ленинградской области работает с 2004 года. Объем производственных площадей составляет 26 тыс. кв. м, инвестиции в строительство составили 40 млн евро. В 2022 году ООО "Рока Рус" (российская "дочка" Roca Group) планировало увеличить производство в Ленобласти с 500 тыс. до 1,5 млн единиц продукции в год.