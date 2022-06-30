Турция в апреле в три раза увеличила покупку российской нефти

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Турция три месяца подряд продолжает увеличивать импорт нефти, в апреле покупка сырья выросла на 13,1% к марту и превысила 3 млн тонн, что на 15,5% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Крупнейшим поставщиком нефти в Турцию в апреле по-прежнему оставался Ирак, который снизил отгрузку на 13,4% к предыдущему месяцу, до 1,1 млн тонн. При этом Россия нарастила поставки в 3,3 раза, до 1 млн тонн, вплотную приблизившись к лидеру. Казахстан, сократив объем в 2,5 раза, до 234 тыс. тонн, переместился на третье место, ненамного обогнав Саудовскую Аравию с 224 тыс. тонн.

Импорт дизтоплива в отчетном периоде снизился на 16,6% год к году и на 14,9% по отношению к марту – до 656,9 тыс. тонн.

Индия, нарастив поставки в 1,6 раза, до 258 тыс. тонн, вышла на первое место, обогнав Россию, продавшую 210 тыс. тонн (снижение в 1,8 раза). Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия (60 тыс. тонн) с небольшим отрывом от Израиля (58 тыс. тонн).