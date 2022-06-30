РФ сохраняет интерес к ж/д проекту на индонезийском острове Калимантан

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия сохраняет интерес к железнодорожному проекту на индонезийском острове Калимантан.

"Имеются хорошие перспективы для деловых контактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан. В этой работе, масштабной безусловно, могла бы принять (участие - ИФ) и российская столица Москва, которая демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития", - заявил президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам российско-индонезийских переговоров.

Как сообщалось, в 2018 году министерства транспорта РФ и Индонезии договорились о подготовке "дорожной карты" при формировании совместных транспортных проектов, среди которых был проект строительства железнодорожной линии и связанной с ней инфраструктуры на острове Калимантан.