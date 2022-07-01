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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономика США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

"Очевидно, что в данный момент направление цен на нефть определяют макроэкономические новости, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Однако ситуация с предложением на рынке остается напряженной, и это будет сдерживать снижение цен".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $108,84 за баррель, что на $0,19 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,42 (3%), до $109,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,39 за баррель, что на $0,37 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов упала на $4,02 (3,7%), до $105,76 за баррель.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

нефть Brent
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