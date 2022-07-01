Индекс активности промсектора Китая в июне вырос до максимума за год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Деловая активность в промышленном секторе Китая в июне выросла впервые за четыре месяца, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global.

Значение PMI увеличилось до 51,7 пункта с майских 48,1 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта.

PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с февраля и было максимальным с мая 2021 года на фоне снятия жестких карантинных ограничений, действовавших в КНР из-за новой вспышки COVID-19.

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, значение которого было опубликовано в четверг Государственным статистическим управлением (ГСУ) Китая, в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее. Индекс также поднялся выше 50 пунктов впервые с февраля.