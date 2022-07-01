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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Австралийской TIG одобрили добычу угля на чукотском месторождении Звонкое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза РФ одобрила проект карьера для освоения западной части угольного месторождения Звонкое на Чукотке, лицензия на которое принадлежит ООО "Берингпромуголь" ("дочка" австралийской Tigers Realm Coal Limited, TIG), говорится в сообщении ведомства.

Первое время отработка будет вестись в границах Западного эксплуатационного блока участка. Решения для Восточного блока будут рассмотрены отдельно, подчеркивает пресс-служба.

"Карьерная выемка Западного блока составит 54,6 га, объем добычи - 650 тыс. тонн угля в год. С учетом объема промышленных запасов блока и проектной мощности разреза срок службы предприятия составит 4 года. Этого времени должно быть достаточно для оформления остальных земель в границах ведения горных работ в пределах Восточного эксплуатационного блока и разработки проектной документации", - пояснил главный эксперт проекта из отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала Главгосэкспертизы России Сергей Алин, слова которого приведены в сообщении.

Месторождение Звонкое находится вблизи участка Фандюшкинское поле, добычу на котором ведет "Берингпромуголь". Компания рассчитывает вывести новый карьер на проектную мощность в 2023 году, что позволит значительно увеличить объем добычи угля ("Берингпромуголь" в 2021 году добыл 1,25 млн тонн угля, сообщалось ранее).

Позднее на Звонком предполагается строительство обогатительной фабрики.

Tigers Realm Coal с 2012 года занимается разработкой месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке. В рамках проекта ведется освоение лицензионных участков Западный и Левобережный, последний расположен на Северном Амааме. Именно с него компания начала развитие проекта, открыв месторождение Фандюшкинское поле. Добыча здесь началась в декабре 2016 года.

Cогласно данным сайта TIG, компания продолжает владеть российскими активами. Держателем 100% в ООО "Берингпромуголь", согласно выписке ЕГРЮЛ от 1 июля 2022 года, является кипрская Rosmiro Investments Limited.

Берингпромуголь Tigers Realm Coal TIG Чукотка
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