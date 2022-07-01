Японский пенсионный фонд объявил, что продает российские активы с марта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, продает российские активы из своего портфеля с марта.

В заявлении, включенном в годовой отчет GPIF, отмечается, что вложения фонда в активы РФ резко сократились, однако на конец марта ему все еще принадлежала некоторая часть акций российских компаний в связи с ограничениями на их продажу для иностранных инвесторов.

Главный инвестиционный директор GPIF Эйдзи Уэда отметил, что фонд отказался от новых инвестиций в российские активы в рамках мер по снижению рисков.

Общая стоимость активов GPIF в первом квартале уменьшилась на 1,1% по сравнению с предыдущим, до 196,6 трлн иен ($1,46 трлн). Стоимость принадлежащих фонду японских акций сократилась на 1,2%, иностранных - на 0,6%, японских облигаций - на 1,5%, зарубежных бондов - на 1,2%.

В годовом выражении стоимость активов GPIF выросла на 5,4%. Доходность инвестиций в акции иностранных компаний составила 18,5%, местных - 2,1%.