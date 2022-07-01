China Southern Airlines купит 96 лайнеров Airbus за $12,25 млрд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайская авиакомпания China Southern Airlines Co. сообщила, что планирует приобрести 96 самолетов европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE за $12,25 млрд.

Речь идет об узкофюзеляжных лайнерахы A320neo, поставка самолетов ожидается в период между 2024 и 2027 годом.

Компания рассчитывает увеличить флот в надежде на быстрое восстановление спроса на путешествия на фоне снятия ограничений, связанных с очередной вспышкой коронавируса, пишет MarketWatch.

Авиакомпания ожидает, что приобретение лайнеров позволит ей нарастить объем перевозок примерно на 13%.

China Southern, как и многие ее конкуренты, существенно пострадала из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании рассчитывают на восстановление сектора туризма и активности потребителей по мере того, как страны снимают ограничения.