Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

China Southern Airlines купит 96 лайнеров Airbus за $12,25 млрд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайская авиакомпания China Southern Airlines Co. сообщила, что планирует приобрести 96 самолетов европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE за $12,25 млрд.

Речь идет об узкофюзеляжных лайнерахы A320neo, поставка самолетов ожидается в период между 2024 и 2027 годом.

Компания рассчитывает увеличить флот в надежде на быстрое восстановление спроса на путешествия на фоне снятия ограничений, связанных с очередной вспышкой коронавируса, пишет MarketWatch.

Авиакомпания ожидает, что приобретение лайнеров позволит ей нарастить объем перевозок примерно на 13%.

China Southern, как и многие ее конкуренты, существенно пострадала из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании рассчитывают на восстановление сектора туризма и активности потребителей по мере того, как страны снимают ограничения.

China Southern Китай Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ископаемое топливо снова стало главным источником электроэнергии в ЕС в 2021 году

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Nord Stream AG остановит обе нитки "Северного потока" с 11 по 21 июля для ремонта

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

Кабмин выделит из резервного фонда еще 28 млрд руб. на строительство трассы М12

Германии предрекли рецессию из-за падения поставок российского газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });