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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Акционеры НЛМК приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры группы "НЛМК" (флагманский актив "Новолипецкий металлургический комбинат") на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года, говорится в сообщении компании.

В начале июня совет директоров НЛМК отменил решение, принятое 2 февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартала 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период, а также согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года.

На годовом собрании также был утвержден новый совет директоров компании, однако в сообщении не раскрываются его участники. Как сообщалось ранее со ссылкой на документы к годовому собранию, в совет директоров снова мог вернуться бывший исполнительный вице-президент Alcoa Хельмут Визер (с 2011 по 2019 гг. он уже входил в совет НЛМК в качестве независимого директора, а по итогам годового собрания 2021 года он вошел в комитет по стратегическому планированию НЛМК). В новый совет директоров также были номинированы управляющий директор Новолипецкого меткомбината Татьяна Аверченкова, член комитета по стратегическому планированию Карл Деринг, директор по правовым вопросам НЛМК Дмитрий Донов, вице-президент по цифровизации производства Сергей Казанцев, CEO НЛМК Григорий Федоришин, а также заместитель председателя совета директоров Олег Багрин, управляющий партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры" Николай Гагарин, председатель совета директоров Владимир Лисин и независимые Станислав Шекшня (занимавший до 2002 года посты гендиректора "Альфа Телеком" и председателя совета директоров "СУЭК") и Томас Верасто (старший советник Boston Consulting Group). Кандидатура бывшего CEO Thyssenkrupp Materials International Йоахима Лимберга в новый совет директоров не выдвигалась.

НЛМК
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