31 августа пройдут торги на участки месторождений рядом с активами "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Сургута"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уралнедра 31 августа проведут аукционы на право пользования недрами в пределах трех участков с запасами и ресурсами углеводородов - Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского, сообщает электронная площадка Газпромбанка.

Лебяжий участок площадью 320,7 кв. км расположен в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Он граничит с Ем-Еговским и Пальяновским участками, лицензией на которые распоряжается АО "РН-Няганьнефтегаз" (входит в "Роснефть"), а также с Северо-Восточной частью Пальяновской площади Красноленинского месторождения (недропользователь - ООО "Газпромнефть-Пальян").

Извлекаемые запасы нефти в пределах Лебяжьего участка на 1 января 2021 года составляют по категории В1 - 6,627 млн тонн, по В2 - 30,41 млн тонн. Предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти категории D1 - 6,4 млн тонн, прогнозируемых по D2 - 0,4 млн тонн. Стартовый размер разового платежа за участок - 765,72 млн рублей.

Восточно-Панлорский участок площадью 151,7 кв. км расположен в Сургутском районе ХМАО, граничит с находящимися в распоряжении "Сургутнефтегаза" лицензионными участками Панлорский 1 и Панлорский 4, а также с поисковым участком Ляминский 3 (недропользователь - ООО "НК Югранефтепром").

Извлекаемые запасы нефти в пределах Восточно-Панлорского участка по категории С1 составляют 0,194 млн тонн. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 в пределах участка оцениваются в 1,816 млн тонн, по DЛ - 0,773 млн тонн, по D1 - 1,6 млн тонн, прогнозируемые ресурсы по D2 - 0,4 млн тонн. Стартовый платеж за участок - 51,53 млн рублей.

Нятлонгский участок площадью 139,9 кв. км также находится на территории Сургутского района ХМАО, граничит с участком федерального значения Имилорский, деятельность на котором ведет ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", а также с Южно-Соимлорским и Восточно-Соимлорским лицензионными участками (недропользователь - ПАО "Сургутнефтегаз").

Извлекаемые запасы нефти составляют по категории С1 - 0,31 млн тонн, по категории С2 - 0,36 млн тонн. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 оцениваются в 0,315 млн тонн, по DЛ - 1,097 млн тонн, перспективные ресурсы по D1 - 2,9 млн тонн, прогнозируемые по D2 - 0,2 млн тонн. Стартовый размер разового платежа за участок - 51,75 млн рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 5 августа. Лицензии предоставляются на 25 лет.