Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 1,8%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и ослабления рубля; индекс МосБиржи подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 1,2%; при этом продолжилось снижение бумаг "Газпрома" из-за отказа от дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2211,06 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1253,91 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 55,71 рубля (+1,21 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), ВТБ (+2,4%), "Магнита" (+2%), "Газпром нефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), TCS Group (+0,7%), бумаги Сбербанка (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), Polymetal (+0,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,6%), "ММК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Упали акции "ФосАгро" (-5,9%, до 7340 рублей) после того, как акционеры на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год. Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, рекомендация по финальным дивидендам "ФосАгро" за 2021 год составляла 390 рублей на акцию или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в широком диапазоне – 2160-2250 пунктов. Не исключено, что акции "Газпрома" могут приостановить снижение, сбрасывая перепроданность, однако весомых поводов для роста бумаг пока не наблюдается.

На неделе внимание инвесторов будет приковано к протоколам с заседания ФРС (среда), в котором регулятор может шире раскрыть причины подъема ставки в июне на 75 б.п., наиболее резкого с 1994 года. Кроме того, повлиять на рынки может статистика по рынку труда в США – в пятницу ожидается публикация данных по числу новых рабочих мест вне с/х в США, которые могут показать резкое замедление. Негативный сантимент на глобальных рынках может вновь возобладать, что приведет к снижению мировых индексов на этой неделе, полагает Соловьев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно позитивным.

В начале торгового дня российский рынок может подрасти и восстановить просадку конца прошлой недели, вызванную "дивидендным шоком" "Газпрома" и отступлением рубля от многолетних пиков.

Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам, как "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть", "Мосэнерго", "ОГК-2", "Роснефть", "Самолет", МТС и НМТП, после чего рынок пострадает от дивидендных "гэпов". За рубежом при этом будут ждать протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ и новых макроэкономических данных.

Для индекса МосБиржи среднесрочной поддержкой выступает уровень 2190 пунктов, при преодолении которой индикатор рискует обновить минимум с конца февраля 2050 пунктов.

В США в пятницу индексы выросли на 0,9-1,1%, но завершили неделю снижением. В понедельник биржи США закрыты по случаю празднования Дня независимости.

Участники рынка в пятницу оценивали статистические данные и свежую порцию корпоративных новостей.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне упал до минимума за два года - 53 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения до 54,9 пункта, согласно данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают подъем после роста предыдущей недели, цена Brent находится на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $111,92 за баррель (+0,3% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI – $108,64 за баррель (+0,2% и +2,5% в пятницу).

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.