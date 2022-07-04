Москва готова доинвестировать через механизм офсета производителей медицинских расходников

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы ищут производителей медицинских расходных материалов, готовы инвестировать их через офсетный механизм, сообщил на выставке "Иннопром-2022" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Мы сейчас достаточно много времени тратим на то, чтобы определить действующие заводы на территории РФ, которые производят качественную медицинскую "расходку", для того чтобы доинвестировать через механизм офсета в эти заводы и производить ту продукцию, которая будет востребована, в том числе, и на территории города", - сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня "нет необходимости локализовывать все исключительно в рамках того субъекта, в котором мы работаем".

По словам чиновника, за последние четыре месяца было сформировано более 10 потенциальных офсетных контрактов.

"Мы их в ближайшее время будем размещать с обязательствами по локализации сложных выскотехнологичных производств на территории города", - уточнил Овчинский.

Он считает офсетные контракты "прекрасным механизмом", который позволяет реализовать проекты по локализации производства. Для примера он привел проект по локализации выпуска стом.

"До 2019 года практически всю продукцию для стомированных больных покупали за рубежом, причем, в Западной Европе. Сейчас у нас на территории особой экономической зоны в рамках офсетного контракта локализован производитель отечественный, продукция которого превосходит по своим характеристикам иностранные аналоги, которые раньше поставлялись нашим больным. Мало того, мы сейчас покрываем 50% рынка Москвы, к 2024 году планируем покрывать более 70% рынка России", - сказал Овчинский.

Кроме того он сообщил, что в этом году власти привлекли в рамках механизма масштабного инвестпроекта свыше 40 млрд рублей, что также способствует локализации производств на территории города.

Мэром было принято решение предоставлять площадки по рублю за промышленную площадку на период строительства. Это фактически бесплатная земля в обмен на локализацию того производства, которое нужно городу и стране", - объяснил глава департамента.