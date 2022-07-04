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ЦБ еще год не будет учитывать уменьшение капитала банка ниже уставного при финоздоровлении

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России до 1 июля 2023 года не будет учитывать уменьшение собственных средств банка ниже уровня уставного капитала для целей применения мер по финансовому оздоровлению кредитной организации.

Такие поправки председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил включить ко второму чтению в законопроект № 140807-8. Документ одобрен профильным комитетом, на пленарном заседании его рассмотрят во втором чтении 5 июля.

В период до 1 июля 2023 года включительно уменьшение величины собственных средств банка по итогам отчетного месяца до уровня ниже размера уставного капитала не учитывается для целей применения ряда статей закона "О несостоятельности (банкротстве)". В частности, статей 189.9 ("Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций"), 189.17 ("Приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины собственных средств (капитала) кредитной организации" и 189.20 ("Осуществление мер по финансовому оздоровлению кредитной организации по требованию Банка России").

Снижение собственных средств банка ниже размера его уставного капитала также не будет учитываться при применении статьи 72 закона "О Центральном банке РФ", прописывающей права и обязанности ЦБ в части определения размера капитала кредитных организаций.

Банк России Госдума Анатолий Аксаков
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