Рынок акций РФ просел во главе с "Газпромом"

Индекс МосБиржи удержался выше 2200п благодаря ослаблению рубля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips на фоне смешанных внешних сигналов и затишья в санкционной риторике Запада, основное давление на индексы оказали просевшие бумаги "Газпрома", где сохраняются продажи с конца июня после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2204,66 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1249 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 8,1%.

Доллар вырос до 55,46 рубля (+0,96 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-5,5%), Polymetal (-4,6%), "Газпрома" (-3,3%), "ММК" (-3,3%), "НОВАТЭКа" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Роснефти" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подорожали расписки TCS Group (+8,1%), акции ВТБ (+6%), "Яндекса" (+4%), UC Rusal (+2,7%), "Татнефти" (+2,6%), "Северстали" (+2%), "НЛМК" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+1%), "Магнита" (+1%), "Интер РАО" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,03 млрд рублей (из них 15,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,98 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании (прошло в заочной форме 30 июня) утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2021 год, сообщила компания. Решение принято в связи с чистым убытком по итогам года - как по МСФО (34,5 млрд руб.), так и по РСБУ - 45,6 млрд руб. В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций в понедельник большую часть дня демонстрировал разнонаправленную динамику "фишек", но к закрытию перешел к небольшому снижению. Во вторник ожидается продолжение смешанной динамики при отсутствии значимого новостного фона, в фокусе участников рынка корпоративные истории. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2200-2250 пунктов.

На мировых площадках настроения также смешанные. Инвесторы продолжают оценивать шансы на замедление мировой экономики. Европейские индексы завершают торги ростом, в США выходной из-за праздника. Однако фьючерсы в США скорректировались после пятничного роста, и американский фондовый рынок может оказаться под давлением во вторник.

Нефтяные цены снова совершают попытку роста из-за ожидания еще большего дисбаланса спроса и предложения, в то время как инфляционные риски усиливаются. Краткосрочный ориентир по нефти сорта Brent - $110-115 за баррель, полагает Линчик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в понедельник провел торги в слабо волатильной смешанной динамике. Лучше рынка выглядели акции представителей нефтегазового, потребительского и телекоммуникационного секторов. Бумагам экспортеров помогало ослабление рубля. При этом вновь снижались занимающие большой вес в индексе МосБиржи акции "Газпрома", продолжая отыгрывать решение годового собрания акционеров компании отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год и оказывая давление на общую рыночную динамику.

Европейские биржевые индексы двигались разнонаправленно. Экономическая статистика из Германии продолжает выходить хуже прогнозов. Данные по объему немецкого экспорта, вышедшие в понедельник, отразили снижение в мае на 0,5% м/м при ожидавшемся росте на 0,9%, сальдо торгового баланса Германии по итогам последнего месяца весны оказалось отрицательным.

Во вторник ожидаются окончательные данные по PMI в еврозоне в сфере услуг за июнь, а также майский объем промышленных заказов в США. В России состоится заседание совета директоров ГМК "Норникель". Индекс МосБиржи 5 июля будет формироваться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник оставался под давлением новостей об отказе ряда эмитентов от выплат дивидендов.

Акционеры ПАО "Группа компаний ПИК", "Совкомфлота" и "ФосАгро" отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, инвесторы были больше разочарованы решением последнего. В середине июня глава "ФосАгро" Рыбников заявил о возможном утверждении выплат за IV квартал прошлого года, а также изучении вопроса дивидендов за I полугодие текущего года, который в ближайшее время должен рассмотреть совет директоров.

Индекс МосБиржи удержался выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, а индикатор РТС достиг минимума с середины июня на фоне ослабления рубля.

Зарубежные рынки

Европа в понедельник подросла. Индекс цен производителей еврозоны в мае порадовал рынки, показав большее, чем ожидалось, замедление темпов роста (до 36,3% г/г и 0,7% м/м), но инфляция все еще остается крайне высокой. Нефть также скорректировалась вверх, но свежих драйверов для развития повышения в условиях спокойного макроэкономического фона пока нет. На неделе инвесторы продолжат оценивать изменения перспектив спроса и предложения на рынке на основе поступающих статданных, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы CAC 40 и FTSE прибавили 0,4-0,9%, немецкий DAX просел на 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник пытаются продолжить рост предыдущей недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,62 за баррель (+1,8% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI - $110,36 за баррель (+1,8% и +2,5% в пятницу).

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.