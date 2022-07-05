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АО "НЭСК" присоединилось к программе "Интерфакса" по мониторингу платежной дисциплины бизнеса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (АО "НЭСК") приступила к ежемесячному размещению в системе "СПАРК-Интерфакс" данных о своевременности оплаты услуг энергоснабжения организациями и предпринимателями.

"СПАРК-Интерфакс" - ведущая российская информационно-аналитическая система для проверки контрагентов, оценки рисков по работе с ними. Ее используют, по данным опроса компании Deloitte, 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. На базе СПАРК реализуется общероссийская программа по мониторингу платежной дисциплины бизнеса; сервисы системы позволяют мгновенно оценить платежеспособность и надежность компаний.

АО "НЭСК", предоставляя в СПАРК сведения о недобросовестных клиентах - юридических лицах, дает возможность выявлять практики намеренной задержки ими оплаты за потребленную электроэнергию, помогает компаниям более эффективно управлять клиентским портфелем.

Программа "СПАРК-Мониторинг платежей", к которой присоединилось АО "НЭСК", реализуется Группой "Интерфакс" с 2011 года и объединяет уже сотни поставщиков товаров и услуг более чем из 50 отраслей экономики. В настоящее время СПАРК содержит ежемесячно обновляемую информацию о платежной дисциплине более чем 900 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям.

"Мы нацелены на использование современных механизмов работы с потребителями. Участвуя в программе "СПАРК-Мониторинг платежей", мы, с одной стороны, получаем для себя новые инструменты работы с задолженностью потребителей, с другой - содействуем формированию у потребителей ответственного отношения к выполнению обязательств по оплате. Добросовестные плательщики получают возможность повысить свою деловую репутацию", - сказал директор по работе с потребителями АО "НЭСК" Василий Колесников.

"Присоединение АО "НЭСК" к программе позволит Краснодарскому краю войти в топ-10 по уровню доступности информации о своевременности расчетов с поставщиками за товары и услуги", - заявил руководитель программы "СПАРК-Мониторинг платежей" Алексей Морсин.

АО "НЭСК" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 11 филиалов, 13 участков филиалов, 4 отделения филиала "Краснодарэнергосбыт" и 24 центра обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 53 тысяч потребителей - юридических лиц и около 953 тысяч бытовых клиентов, что составляет свыше 27% рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии АО "НЭСК" по итогам 2021 года составил свыше 7 411 млрд кВтч.

НЭСК СПАРК
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