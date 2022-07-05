Экспорт зерна из РФ в 2021-22 сельхозгоду составил 38,1 млн т

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на данные ФТС.

В частности, экспорт пшеницы составил 30,7 млн тонн.

Как сообщалось, экспорт в прошлом сезоне (закончился 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод (начался 1 июля) оценивается в 50 млн тонн зерна.

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.