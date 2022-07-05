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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Газпромбанк в июне получил в капитал из ФНБ 50 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 50 млрд рублей в июне были направлены на выкуп привилегированных акций Газпромбанка (ГПБ), следует из материалов на сайте Минфина России.

Так, за счет средств ФНБ было выкуплено 50 млн привилегированных акций ГПБ по цене, равной номинальной стоимости одной акции – 1 тыс. рублей.

О том, что Газпромбанк получит в капитал из ФНБ 50 млрд рублей, в апреле 2022 года заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Весной 2022 года был принят закон, позволяющий Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств ФНБ привилегированные акции кредитных организаций. Для этого не нужно будет получать предварительное и последующее согласие ЦБ и ФАС. Кроме того, на данные сделки не будет распространяться необходимость раскрытия информации о существенных фактах, необходимость привлекать уполномоченный орган исполнительной власти для определения цены размещения акций.

Правительство уже использовало средства ФНБ для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов, выдав им суборды через ВЭБ на 404 млрд рублей. В 2014 году после введения западными странами секторальных санкций госбанки конвертировали эти суборды в "префы". Так, ВТБ получил в капитал первого уровня 214 млрд рублей, Газпромбанк – 39,95 млрд рублей, РСХБ – 25 млрд рублей.

Газпромбанк ФНБ
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