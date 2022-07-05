Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"Аэрофлот" до конца года выделит в отдельную структуру техобслуживание и ремонт самолетов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" передаст своей дочерней специализированной компании "А-Техникс" производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО), сообщила компания.

Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.

На первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) – это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее – объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.

В результате концентрации мощностей ДТО "Аэрофлота" в отдельной структуре "А-Техникс" станет не только центром компетенций по ТОиР (техническое обслуживание и ремонт - ИФ) группы "Аэрофлот", но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе – как по объёмам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов), - отмечается в сообщении.

"А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов.

Как отметил генеральный директор "А-Техникс" Михаил Коробович, слова которого приводятся в сообщении, "на сегодняшний день в мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру. Та, в свою очередь, специализируется не только на техобслуживании воздушного флота материнской компании, но и оказывает услуги для сторонних авиаперевозчиков, принося дополнительный доход холдингу. При этом "дочерний" аутсорсинг ТОиР позволяет авиакомпании значительно сократить расходы на эти услуги. В свою очередь технический провайдер за счёт обширных возможностей обслуживания, в том числе внешних заказчиков, обеспечивает постоянную загрузку инженерно-технического персонала и поддерживает собственную систему качества на уровне всех требований имеющейся сертификации, а также обладает большими возможностями для расширения сертификационных опций по оказываемым услугам".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до максимума с августа 1988 года

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Евро поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня, доллар - выше 60 руб. впервые с 8 июня

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Доллар поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });