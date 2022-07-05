"Аэрофлот" до конца года выделит в отдельную структуру техобслуживание и ремонт самолетов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" передаст своей дочерней специализированной компании "А-Техникс" производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО), сообщила компания.

Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.

На первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) – это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее – объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.

В результате концентрации мощностей ДТО "Аэрофлота" в отдельной структуре "А-Техникс" станет не только центром компетенций по ТОиР (техническое обслуживание и ремонт - ИФ) группы "Аэрофлот", но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе – как по объёмам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов), - отмечается в сообщении.

"А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов.

Как отметил генеральный директор "А-Техникс" Михаил Коробович, слова которого приводятся в сообщении, "на сегодняшний день в мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру. Та, в свою очередь, специализируется не только на техобслуживании воздушного флота материнской компании, но и оказывает услуги для сторонних авиаперевозчиков, принося дополнительный доход холдингу. При этом "дочерний" аутсорсинг ТОиР позволяет авиакомпании значительно сократить расходы на эти услуги. В свою очередь технический провайдер за счёт обширных возможностей обслуживания, в том числе внешних заказчиков, обеспечивает постоянную загрузку инженерно-технического персонала и поддерживает собственную систему качества на уровне всех требований имеющейся сертификации, а также обладает большими возможностями для расширения сертификационных опций по оказываемым услугам".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".