Уолл-стрит завершила волатильную сессию без единой динамики

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, падавшие более чем на 2% в ходе торгов во вторник, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite продемонстрировал резкий скачок.

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

"Я полагаю, что на рынке есть ожидания, что статданные могут оказаться не такими инфляционными, как ожидалось, - отметил портфельный управляющий в Beam Capital Management Моханнад Аама. - Мне кажется, именно это стало причиной сегодняшнего ралли, по крайней мере в более чувствительном к процентным ставкам индексе Nasdaq".

Тем временем определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, Белый дом может уже на этой неделе объявить о приостановке действия пошлин на импорт из КНР некоторой продукции, в том числе потребительских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. Кроме того, администрация Байдена намерена запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин.

Акции американских авиакомпаний, дешевевшие в начале торгов, вышли в плюс на сильных данных о перелетах на длинных выходных по случаю Дня независимости. Цена бумаг American Airlines Group Inc. подскочила на 5,7%, Delta Air Lines Inc. - на 1%, United Airlines Holdings Inc. - на 1,5%.

Тем временем котировки бумаг крупнейших энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron Corp. упали на 3,1% и 2,6% соответственно на фоне обвала цен на нефть до минимумов за два месяца. Фьючерсы на североамериканскую нефть марки WTI опустились ниже $100 за баррель.

Цена акций нефтегазовой компании New Fortress Energy Inc. (NFE) выросла на 1%. Ранее NFE объявила о создании совместного предприятия с Apollo Global Management и о продаже 11 танкеров для перевозки СПГ этому СП. Стоимость сделки составит $2 млрд.

Капитализация Ford Motor снизилась на 1% несмотря на данные о росте продаж автомобилей в США в июне. Как говорится в сообщении Ford, в прошлом месяце компания увеличила продажи машин в Соединенных Штатах на 31,5% в годовом выражении, до 152,3 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник опустилось на 0,42% - до 30967,82 пункта.

Лидерами роста среди бумаг, входящих в расчет индикатора, стали акции Nike Inc. и Salesforce Inc., подорожавшие на 3,1% и 2,4% соответственно. Более всего снизились курсы бумаги Chevron, а также Caterpillar Inc. и International Business Machines, подешевевшие на 2,5%.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,16% - до 3831,39 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite подскочил на 1,75% и составил 11322,24 пункта.