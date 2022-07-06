Рубль обновил месячные минимумы к доллару и евро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в ходе волатильного старта торгов в среду утром. При этом евро, перед тем как перейти к снижению, уже в первые секунды сессии обновил месячный максимум, достигнув отметки 65 руб.

Рубль по итогам первой минуты торгов слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,25 - 62,13 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,57 руб. (+42 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,4975 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию вторника). Ранее евро достигал отметки 65 руб. впервые с 8 июня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,49 коп. к уровню закрытия 5 июля, до 62,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,06 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,34 руб. выше официального курса.

Вскоре доллар существенно ускорил темпы роста, евро также развернулся вверх. Курс доллара составил 64,04 руб. в 10:15, что на 2,89 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 64 руб. впервые с 30 мая. Евро стоил 65,79 руб., подорожав на 2,2 рубля. Чуть ранее евро рос выше 66 руб. впервые с 3 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,58 рубля - до 64,83 рубля.