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Производитель мороженого Ben & Jerry's подал в суд на Unilever

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Производитель мороженого Ben & Jerry's подал в суд на материнскую компанию Unilever Plc в связи с её решением продать бизнес в Израиле фирме American Quality Products, владеющей лицензиями на распространение различной продукции на территории страны, пишет CNBC.

По мнению Ben & Jerry's, Unilever принял решение о продаже её бизнеса в Израиле без согласия независимого совета, тем самым навредив репутации бренда. Unilever приобрела бренд в 2000 году.

В минувшем году Ben & Jerry's приняла решение прекратить продажи своей продукции на Западном береге реки Иордан - территории, оккупированной Израилем с 1967 года. Однако власти Израиля считают эту территорию частью своей экономики и могли запретить продажу продукции во всем Израиле.

В своем иске Ben & Jerry's утверждает, что её бренд "является синонимом активной гражданской позиции", и в рамках сделки от 2000 года она оставила за собой "главную ответственность за сохранение целостности" бренда через независимый совет. По словам компании, Unilever публично признала право Ben & Jerry's принимать решения относительно своей социальной миссии, однако на прошлой неделе Unilever "резко изменила курс".

Unilever сообщила, что имеет право заключить сделку, поскольку финансовые и операционные решения относительно бизнеса Ben & Jerry's остаются в её сфере ответственности.

В свою очередь представитель American Quality Products Ави Зингер в интервью CNBC сказал, что любые иски будут улаживаться "между Unilever и Ben & Jerry's". "Я свою сделку уже заключил", - сказал он.

Ben & Jerry's Unilever
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