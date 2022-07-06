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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральноафриканская Республика намерена создать собственную цифровую валюту Sango Coin к третьему кварталу текущего года.

"Sango Coin станет валютой следующего поколения", - заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в ходе онлайн-брифинга.

Министерству финансов ЦАР будет принадлежать 20% новой цифровой валюты, говорится на официальном сайте проекта. Sango Coin может быть использована в торговле ресурсами страны и в предоставлении государственных услуг, включая гражданство, вид на жительство и владение землей.

"В ЦАР имеется гора ресурсов - золото, алмазы, редкие полезные ископаемые. Sango Coin обеспечит прямой доступ к нашим ресурсам для всего мира", - отметил Туадера.

Ранее в апреле ЦАР признала биткойн в качестве официального платежного средства, став первой страной в Африке, принявшей криптовалюту в качестве "базовой валюты", и второй в мире после Сальвадора.

ЦАР планирует создать криптоэкономику, основанную на частных инвестициях. Однако амбиции страны вызывают сомнения у многих аналитиков, поскольку ЦАР является одной из беднейших стран в Африке с неразвитой инфраструктурой. Только 557 тыс. человек из почти пятимиллионного населения имеют доступ к интернету.

ЦАР Sango Coin
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