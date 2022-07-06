Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Субсидирование газификации восточных регионов сжиженным природным газом (СПГ) возможно за счет его экспорта, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на круглом столе Совета Федерации по газификации субъектов Федерации.

По его словам, Минэнерго совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики рассматривают возможность экспорта производимого малотоннажного СПГ при условии, что на внутренний рынок будет поставляться оставшийся объем по регулируемым или фиксированным ценам.

Это нужно, чтобы "дать заводам экономику определенную, чтобы они могли обеспечивать адекватный уровень цены на внутреннем рынке".

"Полностью субсидировать производство малотоннажного СПГ невозможно - это будут колоссальные суммы, - отметил замминистра, - поэтому нужно искать промежуточные варианты, чтобы был рыночный якорный заказ (...), потенциальный экспорт, тогда можно рассматривать поставку какого-то объема СПГ на газификацию регионов по договорным ценам, которые будут обеспечивать покрытие операционных затрат (OPEX), а возврат капитальных затрат (CAPEX) будет идти за счет других компонентов".

В частности, рассматривается возможность СПГ-газификации Сахалинской области и Курильских островов. "Развитие автономной газификации Сахалина экономически нецелесообразно без государственной поддержки", - подчеркнул министр Сахалинской области по эффективному управлению регионов Олег Попов.

В свою очередь, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что "все не так просто (с СПГ-газификацией Сахалинской области), много съедают затраты на логистику (до Курильских островов и отдаленных пунктов региона). По его словам, трубный газ стоит около 5 рублей, а СПГ- около 30 рублей за кубометр на выходе с завода. "Поэтому важна экономическая модель, договорились с регионом о компенсации разницы", - заметил Маркелов.

Министр финансов Забайкальского края Андрей Кафер также подчеркнул, что в вопросе газификации его регионаключевую роль играет стоимость. По его словам, краевые чиновники вместе с Минприроды разрабатывают проект газификации всего частного сектора города Читы - примерно 11,5 тысячи домовладений, уже найден концессионер, определены источники финансирования.

"В части стоимости рассматриваем несколько точек поставки, но вопрос пока дискуссионный. На данный момент рассматривается предложение на 28 рублей за куб. м, но это дороговато - при такой цене размер ежегодных компенсаций населению будет составлять 280-300 млн рублей ежегодно, чтобы была конкурентоспособная цена с дровами. Мы на это готовы, но хотелось бы вопрос компенсаций свести к минимуму", - сказал он.

Проект нацелен на снижение вредных выбросов в атмосферу по городу Чита, и к 2022-2023 году нужно отчитаться в Минприроды по снижению вредных выбросов. Общая стоимость проекта - около 6 млрд рублей. "Газпром" уже подтвердил топливно-энергетический баланс (ТЭБ), нужна генсхема газификации субъекта, добавил министр.

Маркелов заметил, что "мы определили с правительством возможный объем потребления, исходя из ценовых параметров".

"Когда доходит до экономически обоснованной цены, объем потребления становится очень маленький. И строительство магистрального газопровода становится экономически неэффективным. Но мы продолжаем работать. Я считаю, что в Забайкальском крае должна быть автономная газификация - и трубопроводным транспортом, и сжиженным природным газом", - сказал топ-менеджер "Газпрома".