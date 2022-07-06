Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая зерновых в этом году на 4%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз урожая зерновых и масличных культур на Украине в 2022 году на 4,4% по сравнению с майским прогнозом – до 69,4 млн тонн с 66,5 млн тонн, сообщается на сайте УЗА. Оценка посевных площадей под данными культурами увеличена ассоциацией до 19,1 млн га с 18,8 млн га.

При этом экспорт зерновых и масличных из республики в 2022-2023 сельхозгоду (июль-июнь) может составить 31,5 млн тонн при условии существенного увеличения пропускной способности погранпереходов на западных границах Украины. В условиях нынешней пропускной способности Украина может рассчитывать на экспорт порядка 25-30 млн тонн сельхозкультур.

Переходные остатки урожая в стране по итогам 2021-2022 сельхозгода оцениваются в 25,9 млн тонн. В текущем сельхозгоду этот показатель может возрасти до 36,6-48 млн тонн из-за невозможности вывозить агропродукцию в обычном для Украины темпе (в мае ассоциация прогнозировала переходные остатки на 2022-2023 сельхозгод в 31-43 млн тонн).

По прогнозам УЗА, в 2022 году ожидается урожай пшеницы на уровне 20,8 млн тонн (на 8,3% выше майского прогноза), кукурузы – 27,3 млн тонн (+4,6%), ячменя – 6,6 млн тонн (прогноз сохранен), подсолнечника – 9 млн тонн (прогноз сохранен), сои – 2,2 млн тонн (+4,7%), рапса – 1,5 млн тонн (+13,3%).

УЗА прогнозирует экспорт пшеницы в 2022-2023 сельхозгоду на уровне 10 млн тонн, кукурузы - 10 млн тонн, ячменя - 2 млн тонн, подсолнечника - 6 млн тонн, сои - 1,8 млн тонн, рапса - 1,45 млн тонн. Экспорт зерновых и масличных можно ожидать на указанном уровне, если Украина в условиях недоступности черноморских портов сможет увеличить пропускную способность других логистических направлений (в том числе железнодорожных переходов на границах со странами ЕС) вдвое, отметила ассоциация.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в размере 85,7 млн тонн, что на 32% превысило показатель 2020 года. Всего собрано 32,07 млн тонн пшеницы (+28,9%), 41,87 млн тонн кукурузы (+38,2%) и 9,42 млн тонн ячменя (+23,3%). Также было собрано 16,38 млн тонн подсолнечника (+25%), 10,8 млн тонн сахарной свеклы (+18,1%), 3,5 млн тонн сои (+24,4%), 2,92 млн тонн рапса и 42 тыс. тонн льна масличного (рост в 3,7 раза).

УЗА – объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно поставляют на внешние рынки около 90% украинской зерновой продукции.