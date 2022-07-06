Производство игристых вин в РФ в июне подскочило на 60%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем производства алкогольной продукции в РФ (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне 2022 года составил 83,82 млн декалитров, что на 8,9% больше аналогичного показателя за прошлый год, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.

В июне производство алкогольной продукции выросло на 11,8%, до 15,78 млн дал.

В частности, выпуск шампанских и игристых вин в первом полугодии увеличился на 30,3%, до 4,84 млн дал, в июне – на 60,3%, до 0,94 млн дал.

Производство тихих вин в январе-июне составило 14,4 млн дал, что на 0,5% превысило прошлогодний показатель. В июне производство выросло на 13,5%, до 2,97 млн дал. Производство фруктовых (плодовых) вин за шесть месяцев составило 5,02 млн дал, что на 10,3% меньше, чем годом ранее, в июне - 1,07 млн дал (на 17,5% меньше).

Выпуск винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, за шесть месяцев упал на 52,9%, до 1,51 млн дал, в том числе в июне – на 12%, до 0,31 млн дал. Выпуск винных напитков с добавлением этилового спирта в январе-июне сократился на 69,7%, до 32,93 тыс. дал, в июне - на 84,1%, до 2,76 тыс. дал.

Производство слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе-июне выросло на 54,3%, до 7,66 млн дал, в том числе в июне – на 32%, до 1,59 млн дал.

Выпуск спиртных напитков крепостью выше 9% в первом полугодии составило 49,78 млн дал, что на 10,8% больше, чем годом ранее. В июне производство выросло на 9,9%, до 8,82 млн дал.

Производство водки в январе-июне повысилось на 9%, до 36,5 млн дал, в июне – на 7,3%, до 6,38 млн дал. Выпуск коньяка за шесть месяцев увеличился на 15,6%, до 4,24 млн дал, в июне – на 8,4%, до 0,76 млн дал.