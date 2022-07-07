Brent подорожала до $101,6 за баррель

Днем ранее ее цена опускалась ниже $100 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после падения днем ранее.

Растущие опасения о том, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов, отмечает Bloomberg. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

"Сейчас мы видим не рациональное поведение рынка, а панические продажи, - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Опасения рецессии могут сохраниться, но трейдеры отмахнутся от них, как только проблема дефицита поставок вновь выйдет на первый план".

К 8:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (0,9%), до $101,6 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,08 (2%), до $100,69 за баррель. В течение сессии их цена опускалась ниже $100 за баррель впервые с апреля.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,87 (0,88%), до $99,4 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,97 (1%), до минимальных с апреля $98,53 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах позднее в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей за предыдущую неделю.