Эксперты Wells Fargo заявили о наступившей рецессии в США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Опасения по поводу потенциальной рецессии в экономике США не имеют смысла, потому что она уже наступила, полагают эксперты Wells Fargo Investment Institute.

По их словам, США начали входить в рецессию во втором полугодии текущего года, то есть, уже сейчас, на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и сокращения расходов компаний.

При этом чуть больше месяца назад эксперты подразделения Wells Fargo, отвечающего за инвестиционную стратегию, прогнозировали вероятность небольшой рецессии не раньше, чем к концу 2022 года.

В свою очередь, экономисты Wells Fargo, относящиеся к другому подразделению, ожидают незначительную рецессию не ранее чем в середине 2023 года.

"Есть техническая часть рецессии, но также есть и существенное ухудшение ситуации с потреблением и занятостью", - сказал старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.

"Техническая сторона – это история первого полугодия, а удар со стороны безработицы и потребления придется на второе", - пояснил Самана, которого цитирует агентство Bloomberg.

Экономика США в первом квартале 2022 года снизилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, показали окончательные данные министерства торговли США.

Снижение ВВП США, отмеченное впервые с 2020 года, связано, в частности, с падением объемов экспорта и государственных расходов. В четвертом квартале прошлого года экономика США выросла на 6,9% в годовом исчислении.

Эксперты Wells Fargo Investment Institute прогнозируют, что уровень безработицы составит 4,3% в текущем году и 5,2% – к концу 2023 года, тогда как ранее прогнозировали показатели на уровне 3,8% и 4,4% соответственно.

Уровень безработицы в США в июне, как ожидается, остался на уровне 3,6% – вблизи минимума более чем за 50 лет. Официальные статданные будут опубликованы в пятницу в 15:30 по Москве.

Тем временем потребительские цены, которые уже повышаются максимальными темпами за 40 лет, как ожидается, продолжили расти, поднявшись на 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Официальные данные будут опубликованы на следующей неделе.