Резидентам ТОСЭР продлят на два года действие льготных страховых взносов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало предложение продлить на два года срок действия льготных страховых взносов (7,6% - ИФ) для действующих резидентов ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития), заявил в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, правительство считает правильным поддержать бизнес в моногородах. Льготы для ТОСЭР продлят постановлением правительства.

"По нашей оценке, эта мера затронет 887 компаний-резидентов - это три четверти от действующих резидентов. Соответствующий документ разработали и в среду направили в отраслевые ведомства, рассчитываем в кратчайшие сроки внести его в правительство и уверены в его оперативном принятии, учитывая поддержку председателя правительства", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, есть 267 резидентов, которые пришли в ТОСЭР в первый год их создания. "Чтобы обеспечить ее продление и для них, потребуется внести корректировки в Налоговый кодекс", - отметил Решетников.

По его словам, Минфин поддержал эти изменения.